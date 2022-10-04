Ульяна Нигматуллина: «После Олимпиады-2018 я готова была на все, кроме спорта. Меня вытянули и отправили на Кубок мира, а так бы я согласилась мыть пол, но только не бегать»

Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина рассказала, что пересмотрела свое отношение к спорту после Олимпиады-2018 в .

«Долгое время мне просто не нравилось заниматься биатлоном, даже когда у меня были хорошие результаты. И только после прошлой неудачной Олимпиады я пересмотрела свой подход, свое восприятие, значимость спорта в моей жизни. Наверное, перестала думать, что когда я завершу свою спортивную карьеру, то что-то меня само найдет.

Когда я была в кризисе, выгорании и максимально низкой точке своей карьеры после прошлой Олимпиады, я готова была на все, кроме спорта. Но тогда меня вытянули и отправили на Кубок мира, а так бы я согласилась мыть пол, но только не бегать.

Сейчас я очень люблю то, чем занимаюсь, особенно образ жизни. Путешествия, постоянный тонус, потому что нахождение на Кубке мира – это тонус: ты не должен расслабляться никогда, только после последнего старта на этапе у тебя есть день переезда, когда ты можешь посмотреть по сторонам, погулять. Но мне, в общем, нравится состояние тонуса, работоспособности и чувство, что я сильна, чувство превосходства.

Моя главная проблема и загвоздка была в том, что я чувствовала бессмысленность этого (спорта). Будто работа должна хоть кому-то давать смысл. Например, ты обслуживаешь кого-то и за это платят деньги, кому-то это полезно. А тогда это казалось мне максимально бесполезными движениями в пространстве, которые никому не нужны, еще и мне не нравятся. Но сейчас это не так, сейчас мне это нравится», – сказала Нигматуллина.