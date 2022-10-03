Ульяна Нигматуллина: «В этом году я снизила нагрузки, чтобы немного отойти от олимпийского цикла и быть во всеоружии в следующем четырехлетии»

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Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина рассказала о подготовке к новому сезону. 

«Летняя подготовка прошла приятно и необычно, так как в этом году я снизила нагрузки, чтобы немного отойти от олимпийского цикла и быть во всеоружии в следующем четырехлетии. 

Легче ли тренироваться после олимпийской награды? Нет. Наверное, все спортсмены перфекционисты. Когда у тебя есть медаль, думаешь только о том, что у тебя нет золота», – сказала Нигматуллина в подкасте «Два дела сразу». 

Она заявила, что не считает профессиональный спорт работой. 

«Профессиональный спорт я считаю образом жизни. Я не могу назвать это профессией или работой, хоть мы и получаем деньги и трудоустроены. Спорт мне слишком много дает, чтобы называть его таким словом.

Это можно сравнить с бизнесом – чем больше ты вкладываешь... А спортсменам приходится вкладываться очень много, речь не только о времени, но и о финансах. 

Я пыталась сделать мотивацией зарабатывание денег, но для меня это не работает. Работает только то, что я должна выполнить работу максимально хорошо», – добавила Нигматуллина. 

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