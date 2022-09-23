Ульяна Нигматуллина учится в Международном олимпийском университете в Сочи

Российская биатлонистка рассказала об учебе в Международном олимпийском университете в Сочи.

«Могло показаться, что я потерялась, но нет, мне очень повезло – я попала на учебу в Международный олимпийский университет. На две недели у меня такая экипировка – вместо привычных лыжных ботинок и штанов. С утра до самого вечера на лекциях, которые переходят в жаркие дискуссии.

В нашей группе несколько действующих спортсменов, включая меня. А еще есть олимпийские чемпионы и люди, который завершили профессиональный спорт и сейчас помогают его развивать. Не будем забывать про развитие, чтобы быстрее проходить кризисы», – написала Нигматуллина.