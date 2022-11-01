Дмитрий Губерниев: «Сейчас нет никакого смысла обсуждать, что сказал Самуэльссон. Он выступает, а мы – нет»

Комментатор «Матч ТВ» заявил, что нет смысла обсуждать слова шведского биатлониста .

Ранее Самуэльссон высказался о допинговом деле шведской биатлонистки Корделии Мелен Олссон, в чьей пробе был найден препарат для снятия симптомов астмы: «Очень грустное событие. Но не думаю, что это как-то повлияет на доверие к нам».

«Сейчас нам обсуждать то, что сказал Самуэльссон, нет вообще никакого смысла. Себастьян выступает, а мы нет.

Поэтому в данной ситуации я предпочитаю думать о том, что происходит у нас, а не о том, что сказал Самуэльссон. Всем советую прекратить обсуждать Себастьяна и сосредоточиться на наших внутренних делах.

Нам какое сейчас до этого дело? Наши спортсмены с ним в этом сезоне даже не соприкоснутся и, видимо, не соприкоснутся много лет.

Его слова ни на что не влияют, итоговые решения по допуску атлетов до соревнований принимает не Самуэльссон.

Не стоит обращать внимание на слова , или Себастьяна, потому что они живут полноценной жизнью в спорте, а наши биатлонисты и все остальные сами знаете где», – сказал Губерниев.

Александр Тихонов: «Самуэльссон – просто отмороженный. Как только закончится СВО, скандинавам нужно будет прижать уши и ждать, когда мы до них доберемся»