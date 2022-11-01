Александр Тихонов: «Самуэльссон – просто отмороженный. Как только закончится СВО, скандинавам нужно будет прижать уши и ждать, когда мы до них доберемся»

Четырехкратный олимпийский чемпион высказался о шведском биатлонисте .

Ранее Самуэльссон прокомментировал допинговое дело шведской биатлонистки Корделии Мелен Олссон, в чьей пробе был найден препарат для снятия симптомов астмы: «Очень грустное событие. Но не думаю, что это как-то повлияет на доверие к нам»

«Самуэльссон отмороженный просто, ему надо заниматься своим делом. Понятно, что им хочется выгородить свою страну. Но кто вы такие? Если исторически посмотреть, то сколько побед у России и сколько соревнований мы проводили.

Им такие цифры даже не снились в жизни, хотя бы из-за этого они должны нормально себя вести. Не надо никаких сравнений. О Самуэльссоне просто говорить не хочется. Все скандинавы себя так поставили – холодные и отмороженные люди!

Как только закончится СВО, скандинавам нужно будет прижать уши и ждать, когда мы до них доберемся. Они уже имеют опыт, мы по сей день бьем шведов, как под Полтавой», – сказал Тихонов.

Самуэльссон о допинге шведской биатлонистки Олссон: «Очень грустное событие. Но не думаю, что это как-то повлияет на доверие к нам»