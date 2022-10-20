Станислав Поздняков: «Год стал сложным для международного олимпийского движения, это стресс-тест на выносливость и самоотверженность»

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил о «стресс-тесте» для международного олимпийского движения.

Об этом он высказался на заседании генеральной ассамблеи Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК), которая проходит в Сеуле.

«2022 год стал сложным для международного олимпийского движения, это стресс-тест на выносливость и самоотверженность. В этом контексте комиссия по культуре и образованию АНОК развивалась семимильными шагами. Миссия АНОК заключается в продвижении олимпийских ценностей по всему миру.

Главным фокусом нашей комиссии является распространение передовой практики и новых форматов деятельности в области образования и культуры. К сожалению, программы стипендий АНОК столкнулись с определенными сложностями в этот период», – отметил Поздняков.

«Наша комиссия хотела бы подчеркнуть значимость распространения образования олимпийских ценностей. Комиссия считает, что обмен передовой практикой между национальными олимпийскими комитетами в этой области будет продвигать олимпийское образование во всем мире.

Мы предлагаем исполнительному совету АНОК разрешить сбор передовых практик национальных комитетов в программах образования олимпийских видов спорта и запустить серию вебинаров и семинаров для обмена опытом», – добавил глава ОКР.

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