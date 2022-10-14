Анна Богалий: «Разница с июньскими выборами президента СБР показала, что мы двигаемся в более цивилизованную сторону»

Двукратная олимпийская чемпионка высказалась о прошедших в Москве выборах президента биатлонистов России (СБР).

Действующий глава СБР Виктор Майгуров опередил президента Федерации биатлона Московской области .

Выборы были повторными, так как в июне никто из кандидатов не набрал нужные для победы 2/3 голосов. На повторных выборах для победы было достаточно простого большинства голосов.

– Тайное голосование было верным решением?

– Как показала первая конференция, очень многие участники хотели именно этого формата. Поэтому, думаю, всем сейчас было комфортно.

– Как оцените сам процесс выборов сегодня на конференции?

– Разница с июньскими выборами показала, что мы двигаемся в более цивилизованную сторону, и это радует. Прошло все гораздо быстрее, без стычек. Курс выбран правильно, дальше будет только работа.

– Но сегодня на конференции просили успокоиться одного из делегатов. Верно?

– Этот делегат (из Иркутской области) и на прошлой конференции бурно выступал и тряс бумагами. Конечно, каждый имеет право высказаться и быть услышанным. Но надо придерживаться регламента и уважать других делегатов, – сказала Богалий.

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