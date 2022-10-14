Анна Богалий: «Разница с июньскими выборами президента СБР показала, что мы двигаемся в более цивилизованную сторону»
Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий высказалась о прошедших в Москве выборах президента Союза биатлонистов России (СБР).
Действующий глава СБР Виктор Майгуров опередил президента Федерации биатлона Московской области Алексея Нуждова.
Выборы были повторными, так как в июне никто из кандидатов не набрал нужные для победы 2/3 голосов. На повторных выборах для победы было достаточно простого большинства голосов.
– Тайное голосование было верным решением?
– Как показала первая конференция, очень многие участники хотели именно этого формата. Поэтому, думаю, всем сейчас было комфортно.
– Как оцените сам процесс выборов сегодня на конференции?
– Разница с июньскими выборами показала, что мы двигаемся в более цивилизованную сторону, и это радует. Прошло все гораздо быстрее, без стычек. Курс выбран правильно, дальше будет только работа.
– Но сегодня на конференции просили успокоиться одного из делегатов. Верно?
– Этот делегат (из Иркутской области) и на прошлой конференции бурно выступал и тряс бумагами. Конечно, каждый имеет право высказаться и быть услышанным. Но надо придерживаться регламента и уважать других делегатов, – сказала Богалий.
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