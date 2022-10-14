Нуждов о выборах президента СБР: «Бесценный опыт. Теперь мне понятна вся вертикаль снизу и доверху»

Глава Федерации биатлона Московской области заявил, что участие в выборах на пост президента биатлонистов России (СБР) стало для него бесценным опытом.

Отчетно-выборная конференция СБР прошла сегодня, Нуждов уступил действующему главе СБР Виктору Майгурову. Майгуров получил 31 голос, Нуждов – 23.

«Бесценный опыт. Теперь мне понятна вся вертикаль снизу и доверху.

У меня есть практическое понимание, как устроен биатлон, его плюсы и минусы, а также понимание, как его улучшить», – сказал Нуждов в эфире программы «Все на Матч!»

Переворот в биатлоне захлебнулся: Нуждов проиграл Майгурову. Кому это выгодно и что дальше?