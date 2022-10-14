Олле Далин: «IBU поздравляет Майгурова с переизбранием и надеется на продолжение конструктивного сотрудничества в будущем»
Глава Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин заявил, что надеется на продолжение конструктивного сотрудничества с Виктором Майгуровым.
Сегодня Майгуров был переизбран на пост президента Союза биатлонистов России (СБР). Его соперником был глава Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов.
Майгуров получил на выборах 31 голос, Нуждов – 23.
«IBU поздравляет президента СБР Виктора Майгурова с его переизбранием и надеется на продолжение конструктивного сотрудничества в будущем», – сказал Далин.
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