Олле Далин: «IBU поздравляет Майгурова с переизбранием и надеется на продолжение конструктивного сотрудничества в будущем»

Теги Союз биатлонистов России IBU Виктор Майгуров Олле Далин Алексей Нуждов Биатлон

Глава Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин заявил, что надеется на продолжение конструктивного сотрудничества с Виктором Майгуровым.

Сегодня Майгуров был переизбран на пост президента Союза биатлонистов России (СБР). Его соперником был глава Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов.

Майгуров получил на выборах 31 голос, Нуждов – 23.

«IBU поздравляет президента СБР Виктора Майгурова с его переизбранием и надеется на продолжение конструктивного сотрудничества в будущем», – сказал Далин.

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