Михаил Шашилов: «К Майгурову есть доверие, он понимает биатлон. С ним можно сесть за стол, поругаться, а потом пойти заниматься делами»

Тренер женской сборной России Михаил Шашилов заявил, что доверяет на посту президента Союза биатлонистов России ( ).

Сегодня прошла отчетно‑выборная конференция СБР. Майгуров одержал победу, его соперником был президент Федерации биатлона Московской области .

Голосование было тайным. Майгуров получил 31 голос, Нуждов – 23.

«Надо работать, работу никто не отменял. Майгуров – человек из биатлона, с которым можно сесть за стол, поругаться, а потом пойти заниматься делами. Лучше это или хуже... Надо двигаться вперед.

К нему есть доверие, человек понимает биатлон. Все эти годы можно было прийти к нему, сесть и понять, что нужно делать. Так по крайней мере получалось. Думаю, получится и дальше.

В принципе он из биатлона вышел, все здесь знает, обо всех международных делах тоже в курсе. Мы же когда‑то выползем наверх, и в этом будет наше преимущество с Виктором Викторовичем.

Будем работать. Проблемы случаются при любом президенте, их надо решать, пахать», – сказал Шашилов.