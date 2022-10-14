Михаил Шашилов: «К Майгурову есть доверие, он понимает биатлон. С ним можно сесть за стол, поругаться, а потом пойти заниматься делами»
Тренер женской сборной России Михаил Шашилов заявил, что доверяет Виктору Майгурову на посту президента Союза биатлонистов России (СБР).
Сегодня прошла отчетно‑выборная конференция СБР. Майгуров одержал победу, его соперником был президент Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов.
Голосование было тайным. Майгуров получил 31 голос, Нуждов – 23.
«Надо работать, работу никто не отменял. Майгуров – человек из биатлона, с которым можно сесть за стол, поругаться, а потом пойти заниматься делами. Лучше это или хуже... Надо двигаться вперед.
К нему есть доверие, человек понимает биатлон. Все эти годы можно было прийти к нему, сесть и понять, что нужно делать. Так по крайней мере получалось. Думаю, получится и дальше.
В принципе он из биатлона вышел, все здесь знает, обо всех международных делах тоже в курсе. Мы же когда‑то выползем наверх, и в этом будет наше преимущество с Виктором Викторовичем.
Будем работать. Проблемы случаются при любом президенте, их надо решать, пахать», – сказал Шашилов.
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