Слепцова о переизбрании Майгурова на пост главы СБР: «Думаю, люди выбирали того, в ком видят будущее биатлона»

Олимпийская чемпионка прокомментировала переизбрание на пост президента Союза биатлонистов России ( ).

Майгуров опередил на выборах главу Федерации биатлона Московской области . Он набрал 31 голос, Нуждов – 23. Голосование было тайным.

– Я думаю, что Виктор Викторович заслужил быть переизбранным на пост президента СБР. Все произошло так, как должно быть. Если бы голосование было открытым, то здесь был бы другой вопрос.

Но если оно тайное, то, значит, все‑таки люди сделали правильный выбор и проголосовали за того, кому доверяют.

– То есть Майгуров больше, чем Нуждов, подходит на пост президента СБР?

– Ну, я не могу сказать, кто больше подходит. Здесь выбирают люди. К сожалению, я не знаю Нуждова, мы не знакомы. Я знакома с Виктором Викторовичем.

Знаю его очень давно. И как спортсмена, и как руководителя. Я думаю, что люди выбирали того, в ком видят будущее биатлона, – сказала Слепцова.

Переворот в биатлоне захлебнулся: Нуждов проиграл Майгурову. Кому это выгодно и что дальше?