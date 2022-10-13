Депутат Терюшков: «Детские тренеры должны подпадать под бронь. Люди, которые работают с нашими детьми, воспитывают их патриотически, создают будущих защитников»

Роман Терюшков поделился мнением о том, кто из специалистов спортивной сферы должен подпадать под бронь.

21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация.

«Спортсмены – не какая-то определенная каста, которая должна подпадать под бронь или нет. Я бы здесь задумался над другой составляющей – детские тренеры, люди, которые работают с нашими детьми, обучают и воспитывают их патриотически, создают будущих защитников.

Вот эти люди должны иметь бронь, чтобы процесс подготовки не останавливался. Это важно.

Есть еще специалисты, которые отвечают за обеспечение жизнедеятельности объектов спорта. Вот тут очень важно Министерству спорта с этой позиции относиться к бронированию», – сказал Терюшков.

Также депутат ответил на вопрос, приходила ли ему повестка.

«Приходила ли мне повестка? На данном этапе, насколько я знаю, не приходила. Что, если такое произойдет? Все мы мужики, все мы обязаны защищать нашу страну, родину, матерей и сестер. В этом нет ничего страшного.

А если пришла повестка спортсмену и он подходит по всем критериям, военная учетная специальность востребованная, есть боевой опыт, есть служба в рядах вооруженных сил, то не вижу повода спортсмену не явиться на сборный пункт.

Но так как у нас футболисты, и, в принципе, спортсмены, посвятили всю свою жизнь спорту, то, конечно, о боевом опыте могут говорить лишь единицы. Поэтому я думаю, что спортсмены сейчас физически могут не подойти.

Если кто-то проявит желание пройти обучение, тогда да, а так, маловероятно», – приводит слова Терюшкова «Спорт-Экспресс».