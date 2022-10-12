Тихонов о призывах голосовать за Майгурова: «Ковалев, наверное, с похмелья перепутал. Я его не склонял, а объяснял, что надо сделать правильный выбор»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов ответил на заявление главы Федерации биатлона Забайкалья Геннадия Ковалева.

Ранее Ковалев сообщил, что Тихонов склонял его голосовать за Виктора Майгурова на выборах президента Союза биатлонистов России (СБР), которые пройдут 14 октября. Кроме Майгурова на пост претендует Алексей Нуждов.

«Я никогда никого ни за кого не склонял и не склоняю. Ковалев прямо признал, что Нуждов дал ему денег, и поэтому он за него голосует. Это нормальное явление?

Гена, наверное, с похмелья перепутал и подумал, что я его склонял. Я его не склонял, я ему объяснял, что надо сделать правильный выбор. Иначе придет полковник, ничего не понимающий в биатлоне. Мы это уже проходили.

Я выступаю за то, чтобы каждый занимался своим делом. Сапоги должен тачать сапожник! И руководить биатлоном должен биатлонист. А Ковалев отвечает: «Майгуров мне денег не дал, того не дал…»

Смотрите, мы же сидим на шее у государства, у налогоплательщиков. Наша отдача – это медали. А какие медали у него за время тренерской работы? Практически никаких. Один раз там представитель Забайкальского края что‑то выиграл в эстафете. Это лет за 40!

Мне за свою работу ни в СБР, ни где бы то ни было еще не стыдно. А он что сделал? Что он заработал? И теперь продался за копейки», – заявил Тихонов.

«Тихонов склонял голосовать за Майгурова. Я ему сказал: «Больше мне не звони». Ковалев о выборах главы СБР

Александр Тихонов: «Майгурову надо быть пожестче и таких, как Нуждов, гнать поганой метлой. Слова о давлении на глав федераций – вранье»