«Тихонов склонял голосовать за Майгурова. Я ему сказал: «Больше мне не звони». Ковалев о выборах главы СБР

Глава Федерации биатлона Забайкальского края Геннадий Ковалев рассказал о призывах голосовать за Виктора Майгурова на выборах президента Союза биатлонистов России (СБР).

Ранее федерация лишилась госаккредитации по указу министра спорта Забайкалья Андрея Середкина – причиной назывались проблемы с документальной отчетностью. Сам Ковалев утверждал, что федерацию убеждали выбрать кандидатуру Майгурова.

«Проблема в том, что это не только Середкин, точно такое же давление осуществляется по всей стране. И в Бурятии, и в других регионах.

Еще на летней конференции ребята подходили, показывали такие же сообщения, которые есть у меня. С одним отличием: если у меня обошлось без угроз, просто просили, то в других регионах куда жестче: «Если за Майгурова не проголосуете, будете уволены».

У меня нет понимания, почему региональные министерства заставляют голосовать за Майгурова. Вот мне даже Александр Иванович Тихонов на днях звонил по этому поводу, тоже склонял. Но мы с ним расстались, я ему сказал: «Больше мне не звони».

Побеждать надо в честной, спортивной борьбе. Мы же все прошли через спорт, знаем это, и в выборах – то же самое», – заявил Ковалев.

Выборы президента СБР пройдут 14 октября. Кроме Майгурова на пост претендует Алексей Нуждов.

Александр Тихонов: «Слова о давлении на глав федераций – вранье. Я созваниваюсь с регионами, это неправда»