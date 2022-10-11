Александр Тихонов: «Майгурову надо быть пожестче и таких, как Нуждов, гнать поганой метлой. Слова о давлении на глав федераций – вранье»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов считает, что Виктор Майгуров должен победить на выборах президента Союза биатлонистов России (СБР) 14 октября.

Ранее главы нескольких биатлонных федераций, в том числе Татарстана и Забайкалья, заявляли о давлении на регионы с призывом голосовать за Майгурова. Сейчас на пост также претендует вице-президент организации Алексей Нуждов.

«Уверен, что Майгуров должен победить. Виктору надо быть пожестче и таких, как Нуждов, гнать поганой метлой. Алексея надо не запускать никуда, пусть занимается своим делом.

Слова Ковалева (главы Федерации биатлона Забайкальского края – Sports.ru) о давлении на глав региональных федераций – вранье. Я созваниваюсь с регионами, это неправда», – сказал Тихонов.

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