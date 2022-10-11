Александр Тихонов: «Майгурову надо быть пожестче и таких, как Нуждов, гнать поганой метлой. Слова о давлении на глав федераций – вранье»

Теги Александр Тихонов Союз биатлонистов России Виктор Майгуров Геннадий Ковалев Алексей Нуждов Биатлон

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов считает, что Виктор Майгуров должен победить на выборах президента Союза биатлонистов России (СБР) 14 октября.

Ранее главы нескольких биатлонных федераций, в том числе Татарстана и Забайкалья, заявляли о давлении на регионы с призывом голосовать за Майгурова. Сейчас на пост также претендует вице-президент организации Алексей Нуждов.

«Уверен, что Майгуров должен победить. Виктору надо быть пожестче и таких, как Нуждов, гнать поганой метлой. Алексея надо не запускать никуда, пусть занимается своим делом.

Слова Ковалева (главы Федерации биатлона Забайкальского края – Sports.ru) о давлении на глав региональных федераций – вранье. Я созваниваюсь с регионами, это неправда», – сказал Тихонов.

«Я не договаривался, что буду скрывать преступления». Скандал с деньгами в биатлоне – перед выборами президента

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные