Алексей Нуждов: «Кубок Содружества – это наши этапы Кубка мира на сегодня. У СБР со средствами гораздо лучше, чем в предыдущее время»

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) высказался о продлении отстранения россиян от соревнований под эгидой , а также о Кубке Содружества и предстоящих выборах главы СБР.

«Решение совершенно ожидаемое. Эмоции уже было до того, они понятны. Но решение такое, какое есть – вчерашнее воспринято как данность.

Я в глаза не смотрел (тем, кто продлил отстранение), Виктор (Майгуров) в глаза смотрел. Меняется их настроение или нет – надо смотреть на решение.

Решение есть, поэтому надо сосредоточиться на наших внутренних стартах, делать все возможное, чтобы они были не хуже, чем у коллег. Мы своей работой доказали, что они не правы в своем решении.

Что будем делать? Мы уже делаем: Кубок Содружества – это наши этапы Кубка мира на сегодня. Ну и про детей, естественно, не надо забывать. У СБР и со средствами гораздо лучше, чем в предыдущее время.

И время позволяет нам заняться базой, детьми, поддержкой регионов и улучшением качества наших внутренних соревнований и международных в рамках Кубка Содружества.

Первая реакция от этих соревнований очень хорошая. Два года назад мы стояли на этом же месте – был летний чемпионат мира. Этот старт ничем не отличается по организации.

Беларусь традиционно на самом высоком уровне проводит соревнования. Как гостям нам правильно будет сказать, что здесь организация лучше, чем в Сочи.

К выборам президента СБР готовлюсь ответственно, как и к любым мероприятиям. Надеюсь на положительный результат. Думаю, как и мой коллега и оппонент , – сказал Нуждов в эфире «Матч ТВ».

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