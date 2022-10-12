Тренерский состав Свердловской области с Шашиловым и Падиным поддержал кандидатуру Майгурова на пост главы СБР

Теги Союз биатлонистов России Виктор Майгуров Андрей Падин Михаил Шашилов Биатлон

Тренеры Свердловской области поддержали кандидатуру Виктора Майгурова на выборах президента Союза биатлонистов Росси (СБР), которые пройдут 14 октября.

В совещании тренерского состава участвовали 24 человека, в том числе тренеры Михаил Шашилов и Андрей Падин. Протокол с совещания опубликовал журналист Александр Круглов.

Согласно документу, 23 из 24 тренеров одобрили кандидатуру Майгурова, еще один человек воздержался при голосовании. При этом в поддержку кандидатуры Алексея Нуждова не высказался никто.

Таким образом, участнику конференции СБР от Свердловской области рекомендовано голосовать за Майгурова на выборах.

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