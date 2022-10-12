Тренерский состав Свердловской области с Шашиловым и Падиным поддержал кандидатуру Майгурова на пост главы СБР

Тренеры Свердловской области поддержали кандидатуру Виктора Майгурова на выборах президента Союза биатлонистов Росси (СБР), которые пройдут 14 октября.

В совещании тренерского состава участвовали 24 человека, в том числе тренеры Михаил Шашилов и Андрей Падин. Протокол с совещания опубликовал журналист Александр Круглов.

Согласно документу, 23 из 24 тренеров одобрили кандидатуру Майгурова, еще один человек воздержался при голосовании. При этом в поддержку кандидатуры Алексея Нуждова не высказался никто.

Таким образом, участнику конференции СБР от Свердловской области рекомендовано голосовать за Майгурова на выборах.