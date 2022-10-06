Анастасия Батманова: «Шашилов заботится о нас, делает все для команды. У меня нет поводов говорить про него что-то плохое»

Российская биатлонистка рассказала о подготовке в группе .

– До Олимпиады, во время и после нее Шашилова многие критиковали. Когда шла к нему, говорила, что был страх. А было ли недоверие из-за всего, что писали в СМИ?

– Мое недоверие было связано не с тем, что про него говорили люди, а с тем, что я не знала, чего ожидать. Я же с ним была не знакома.

А мнение фанатов и биатлонных специалистов, возможно, отчасти зависть, возможно, просто их мнение. Как можно судить о человеке, когда ты не был рядом с ним, а сидел на диване у телевизора?

– Есть история про Шашилова, которая убедила в том, что он действительно крутой специалист?

– Вы просто не представляете, насколько у него продуман тренировочный план. Мы иногда просто не знаем, что нас ждет сегодня, просыпаясь утром. Можем только после завтрака узнать, что будем делать. Он всегда смотрит на наше состояние.

Михаил Викторович может ничего не говорить, но это не мешает ему все держать под контролем. А еще он заботится о нас через поступки. Может привезти какие-то фрукты, молча положить их на стол и уйти. При этом с ним всегда можно поговорить.

И это еще я не могу составить полную картину, потому что нахожусь в команде меньше полугода. Но одно знаю точно – он все делает для своей команды. У меня нет поводов говорить про него что-то плохое.

– При всей строгости Шашилова видно, что он еще и большой добряк. Что это за история с огромными шоколадными конфетами, которыми он угощал всех в своей группе?

– Это его небольшие презенты. Он всегда старается нас чем-то радовать. У нас ведь постоянно тренировки, поэтому он такими вот приятностями напоминает нам о том, что мы девочки-девочки, – сказала Батманова.