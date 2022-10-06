Анастасия Батманова: «Мне без разницы, где бегать, пока хватает конкуренции и дома. Шашилов говорит: «Ваш старт будет через четыре года, готовьтесь к нему»

Российская биатлонистка высказалась об отстранении россиян от международных турниров.

– Ты вместе с коллегами по юниорской сборной прекрасно знаешь, что такое, когда тебя выгоняют с международных стартов. История с чемпионата мира до сих пор боль или были в карьере вещи и хуже?

– Наверное, это пока самое неприятное, что случалось. В день эстафет, который нам запретили бежать, мы пошли их смотреть. И мы с девочками понимали, что могли бы взять медаль при любых обстоятельствах.

Отставание между вторым и третьим местом было больше двух минут, а это железно можно уходить на три штрафных круга. Мы теперь не узнаем, как было бы, участвуй наша команда в эстафете, но я думаю, что не допустили бы такого.

Очень расстроились тогда. Редко бывает, чтобы на чемпионате мира соперницы делали такие глупые ошибки и давали такие возможности.

– Как живется с тем, что в ближайшее время на международных стартах никто из россиян не появится?

– Не знаю, почему, но я убеждена, что в этом сезоне мы можем поехать на международные старты. Может быть, я еще до конца не поверила, что мы никуда не едем. Но я отношусь к этому абсолютно нормально.

Мне без разницы, где бегать, потому что пока хватает конкуренции и дома. Тем более Михаил Викторович говорит: «Ваш старт будет через четыре года. Готовьтесь к нему. Любой старт до просто опыт», – сказала Батманова.