Ирина Казакевич избрана амбассадором РУСАДА от биатлона

Теги сборная России жен РУСАДА Ирина Казакевич Биатлон

Серебряный призер Олимпиады-2022 в эстафете Ирина Казакевич избрана внутренней комиссией Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в качестве амбассадора агентства. 

Согласно программе «Амбассадоры РУСАДА», каждую всероссийскую спортивную федерацию может представлять только один спортсмен.

Задачи программы – продвижение принципов чистого спорта, защита прав спортсменов, продвижение антидопинговых информационно-образовательных программ, улучшение методов профилактики нарушений антидопинговых правил. 

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