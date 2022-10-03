Ирина Казакевич избрана амбассадором РУСАДА от биатлона

Серебряный призер Олимпиады-2022 в эстафете избрана внутренней комиссией Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в качестве амбассадора агентства.

Согласно программе «Амбассадоры РУСАДА», каждую всероссийскую спортивную федерацию может представлять только один спортсмен.

Задачи программы – продвижение принципов чистого спорта, защита прав спортсменов, продвижение антидопинговых информационно-образовательных программ, улучшение методов профилактики нарушений антидопинговых правил.