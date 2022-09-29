Помощник президента РФ Игорь Левитин: «Надо сделать импортонезависимую спортивную индустрию»

Помощник президента РФ Игорь Левитин заявил, что в России нужно создать импортонезависимую индустрию спорта.

«Надо сделать импортонезависимую спортивную индустрию. Это главное, что мы хотим обсудить и что должно стать итогом форума», – отметил Левитин во время форума «Россия – спортивная держава» в Кемеровской области.

Также помощник президента считает, что в странах, отказывающих в выдаче виз российским спортсменам, не должны проходить соревнования.

«Президент [Владимир Путин] четко сказал, что Россия не будет закрываться. Несмотря на то, что визы нам не дают, мы приглашаем всех спортсменов. Посмотрите, что произошло с Сергеем Карякиным. Ему не дают визу в Норвегию, потому что у него паспорт России.

Надо тогда в этих странах запрещать проводить соревнования. Это вмешательство государства в дела спорта. Чиновники говорят, что спорт вне политики. Это же не олимпийский комитет не дает визу, а правительство.

Польша отказалась к нам ехать, нам засчитали техническое поражение, не допустили на чемпионат мира [по футболу] в Катаре. То, что происходит сейчас в спорте, это чистое нарушение заповедей Кубертена. Нам не надо отходить от этих заповедей. Мы говорим олимпийское движение. А что такое олимпийское движение? Это олимпийские виды спорта. А когда спрашивают руководителей федераций неолимпийских видов, кто им давал рекомендации? Не знаю. В мире даже не определились. Настолько высветилось несовершенство структуры» – сказал Левитин.