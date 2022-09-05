Казакевич о тренировках с лыжниками: «Были разговоры, что я либо умру на сборах, либо выдержу и побегу очень быстро. Я в Малиновку не на курорт ехала»

Российская биатлонистка Ирина Казакевич о тренировках с лыжниками из группы Юрия Бородавко.

В июле Казакевич проводила сбор под руководством Бородавко в Малиновке, Архангельская область. В августе она вернулась в группу Михаила Шашилова.

– Как вас приняла лыжная команда?

– Да они все простые и веселые! На разминочных кроссах успевала им что-то про биатлон рассказать, от них про лыжную специфику узнавала. Поговорить было о чем. Я, в принципе, не переживала по поводу того, что окажусь в одиночестве во время сбора, поскольку коммуникабельный человек и со всеми легко схожусь.

Я ведь с ними знакома была, правда, не было тесного общения раньше. Девчонки очень классные! Я скажу так, что лыжницы даже проще биатлонисток – не в обиду никому.

– Прикалывались над вами?

– Слегка. Когда я приехала, в основном разговоры были про то, что либо я умру на сборах, либо выдержу все и побегу очень быстро. В общем, я верю в то, что провела этот сбор не напрасно.

– Не сложилось у вас ощущения, что в группе Бородавко спортсмены из железа?

– Наверное, на высоте проводить ту же самую работу было бы намного тяжелее. Но если твой организм готов к нагрузке, то ничего страшного. У меня были абсолютно те же условия, что у всех в плане медицинского сопровождения, биохимии, контроля. Я ничем не была обделена, и это очень круто.

Скажу так: если бы понимала, что не потяну работу в группе Юрия Викторовича, я бы даже желания потренироваться с ним не выражала. Я в Малиновку не на курорт ехала, а работала по плану лыжников. В этом и был весь смысл.

– Юрий Викторович – жесткий тренер?

– Мне кажется, Михаил Викторович более жесткий и эмоциональный. Наверное, из-за того, что у нас есть стрельба. Юрий Викторович может громко подсказывать, но это просто тренерская манера, чтобы все слышали. В принципе, два тренера очень похожи, – рассказала Казакевич.