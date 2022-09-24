Тихонов о том, что НОК северных стран поддержали недопуск россиян: «Наверное, на них холода действуют. Их заявления говорят о том, что они отмороженные»

Четырехкратный олимпийский чемпион высказался о том, что Норвегия, Финляндия, Швеция, Исландия и Дания поддержали недопуск российских спортсменов к международным соревнованиям.

Олимпийские комитеты стран представили совместное заявление, где объяснили свою позицию текущей ситуацией на Украине.

«Они боятся конкуренции, Александра Большунова, других молодых ребят и девочек, которые у нас подросли.

Наверное, на них еще и холода действуют, их заявления говорят о том, что они отмороженные.

Я давно знаю скандинавов, им пора уже привыкать к нормальной конкуренции», – сказал Тихонов.

Тарасова о том, что НОК северных стран поддержали отстранение россиян: «Хамство, безобразие. Пусть лучше позаботятся о своих результатах»