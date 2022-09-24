Тихонов о том, что НОК северных стран поддержали недопуск россиян: «Наверное, на них холода действуют. Их заявления говорят о том, что они отмороженные»

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Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказался о том, что Норвегия, Финляндия, Швеция, Исландия и Дания поддержали недопуск российских спортсменов к международным соревнованиям.

Олимпийские комитеты стран представили совместное заявление, где объяснили свою позицию текущей ситуацией на Украине.

«Они боятся конкуренции, Александра Большунова, других молодых ребят и девочек, которые у нас подросли.

Наверное, на них еще и холода действуют, их заявления говорят о том, что они отмороженные.

Я давно знаю скандинавов, им пора уже привыкать к нормальной конкуренции», – сказал Тихонов. 

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