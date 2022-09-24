Тарасова о том, что НОК северных стран поддержали отстранение россиян: «Хамство, безобразие. Пусть лучше позаботятся о своих результатах»

Татьяна Тарасова высказалась о том, что Норвегия, Финляндия, Швеция, Исландия и Дания поддержали недопуск российских спортсменов к международным соревнованиям.
Олимпийские комитеты стран представили совместное заявление, где объяснили свою позицию текущей ситуацией на Украине.
Заявление также поддержали спортивные конфедерации Гренландии, Фарерских и Аландских островов.
«Безобразие, они пусть лучше позаботятся о своих результатах.
Это хамство, просто хамство. По-другому назвать нельзя», – сказала Тарасова.
Норвегия, Финляндия, Швеция, Исландия и Дания поддержали недопуск российских спортсменов к соревнованиям