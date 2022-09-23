Спасатели нашли чемпионку мира Соукалову в горах после того, как она потерялась во время велопрогулки. Биатлонистка не пострадала

Двукратная чемпионка мира по биатлону из Чехии Габриэла Соукалова прибегла к помощи спасателей, потерявшись в итальянских Альпах.

Как сообщает издание La Provincia di Sondrio, чешка находилась в Ливиньо – 21 сентября она отправилась на велопрогулку и исчезла. Соукалова провела ночь в горах, а на следующий день спасатели обнаружили ее на высоте 2270 м, спортсменка не пострадала.

Перед этим биатлонистка успела сообщить о примерном местоположении и о том, что аккумулятор ее телефона разряжается. Найти ее в тот же день не удалось, но утром зона поиска сузилась, когда со склона горы послышались крики о помощи.

Соукаловой 32 года. Спортивную карьеру она завершила в 2019-м.

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