Бывший менеджер Кайсы Мякяряйнен обвинил финскую федерацию в том, что она не выплачивала биатлонистке призовые

Бывший менеджер Кайсы Мякяряйнен Харри Хальме в своей книге обвинил финскую федерацию в том, что она не выплачивала биатлонистке призовые.

«Призовые Кайсы остались у федерации, думаю, эти деньги пошли на оплату других счетов. Когда Кайса пришла требовать то, что ей причиталось, оказалось, что в казне ничего нет. Ей пришлось обратиться в олимпийский комитет.

Всю карьеру ее просьбы откланялись. Руководители федерации не хотели и не могли использовать успехи Кайсы, чтобы сделать биатлон популярным в стране и привлечь спонсоров», – написал Хальме.

Представители руководства финской федерации Калле Ляхдесмяки и Олли Неппонен опровергли обвинения, сама Мякяряйнен не стала комментировать эту информацию.