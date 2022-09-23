Бывший менеджер Кайсы Мякяряйнен обвинил финскую федерацию в том, что она не выплачивала биатлонистке призовые

Теги Кайса Мякяряйнен сборная Финляндии жен Ассоциация биатлона Финляндии Биатлон

Бывший менеджер Кайсы Мякяряйнен Харри Хальме в своей книге обвинил финскую федерацию в том, что она не выплачивала биатлонистке призовые. 

«Призовые Кайсы остались у федерации, думаю, эти деньги пошли на оплату других счетов. Когда Кайса пришла требовать то, что ей причиталось, оказалось, что в казне ничего нет. Ей пришлось обратиться в олимпийский комитет. 

Всю карьеру ее просьбы откланялись. Руководители федерации не хотели и не могли использовать успехи Кайсы, чтобы сделать биатлон популярным в стране и привлечь спонсоров», – написал Хальме.

Представители руководства финской федерации Калле Ляхдесмяки и Олли Неппонен опровергли обвинения, сама Мякяряйнен не стала комментировать эту информацию. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные