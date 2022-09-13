Анфиса Резцова: «У Виролайнен точно есть финское гражданство. В Союзе биатлонистов Финляндии не владеют информацией»

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Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала заявление Союза биатлонистов Финляндии о том, что у Дарьи Виролайнен нет финского гражданства.

«Не может такого быть, у Даши все на руках. У нее точно есть финское гражданство, я же мама, я точно знаю. В Союзе биатлонистов Финляндии не владеют информацией. Вот у ее мужа нет финского гражданства, а у Даши есть. Она сдавала все экзамены, финский язык, все, что полагается.

Это нормально, что Даша хочет выступать за сборную Финляндии, я поддерживаю ее в этом. Пусть она там повыступает, пока российских спортсменов не вернули на международную арену.

Даша – конечно, россиянка, она хочет выступать за Россию. Но сейчас такие обстоятельства, это безысходность, а ей нужно продолжать карьеру. Надеюсь, что россиян все‑таки скоро допустят. И тогда Даша вернется в сборную России», – сказала Резцова.

Говорят, дочь Анфисы Резцовой переходит в сборную Финляндии – ее уже называют предательницей. Сейчас она все объяснит

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