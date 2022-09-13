Глава Федерации биатлона Финляндии о возможном переходе Виролайнен: «Если спортсмен переходит из одной страны в другую, это происходит в соответствии с правилами IBU»

Глава Федерации биатлона Финляндии Калле Ляхдесмяки рассказал, при каких условиях российская биатлонистка Дарья Виролайнен сможет начать выступать за финскую сборную.

«Спортсмены с финским гражданством могут участвовать в отборочных соревнованиях в Финляндии. Отбор на международные соревнования проводится в соответствии с критериями отбора.

Гражданство является обязательным. Если какой-либо спортсмен переходит из одной страны в другую, то это происходит в соответствии с правилами , – сказал Ляхдесмяки.

Говорят, дочь Анфисы Резцовой переходит в сборную Финляндии – ее уже называют предательницей. Сейчас она все объяснит