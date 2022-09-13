Глава Федерации биатлона Финляндии о возможном переходе Виролайнен: «Если спортсмен переходит из одной страны в другую, это происходит в соответствии с правилами IBU»

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Глава Федерации биатлона Финляндии Калле Ляхдесмяки рассказал, при каких условиях российская биатлонистка Дарья Виролайнен сможет начать выступать за финскую сборную. 

«Спортсмены с финским гражданством могут участвовать в отборочных соревнованиях в Финляндии. Отбор на международные соревнования проводится в соответствии с критериями отбора.

Гражданство является обязательным. Если какой-либо спортсмен переходит из одной страны в другую, то это происходит в соответствии с правилами IBU», – сказал Ляхдесмяки.

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