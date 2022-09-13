Союз биатлонистов Финляндии: «По нашим данным, Виролайнен – не гражданка Финляндии. Она не контактировала с нашим союзом»

В Союзе биатлонистов Финляндии прокомментировали информацию о возможном переходе россиянки Дарьи Виролайнен.

«По нашим данным, она не является гражданкой Финляндии. И она не контактировала с нашим союзом. Знаю, что она давно живет в Финляндии.

У любого гражданина страны есть право участвовать в отборе. Критерии отбора четко определены.

Спортсмены попадают в тренировочные группы и национальные команды на основе своих результатов», – сказал глава финской ассоциации Калле Ляхдесмяки.

Говорят, дочь Анфисы Резцовой переходит в сборную Финляндии – ее уже называют предательницей. Сейчас она все объяснит