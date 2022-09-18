Никита Лобастов: «Последствия болезни еще сказываются, поэтому форма не позволяет бороться за награды и при чистой стрельбе»

Теги сборная Беларуси Никита Лобастов Биатлон

Белорусский биатлонист Никита Лобастов подвел итоги второго этапа Кубка Содружества. 

«В последние годы мы старались набирать горный стаж. Я стараюсь к этому хорошо относиться, но в этом году у нас пока горный сбор не получился, поэтому результаты пока не очень.

Здесь мы проводим восстановительный сбор. Наверное, в следующем году нужно будет вернуть эту практику.

Сейчас последствия болезни еще сказываются, поэтому форма у меня здесь не очень хорошая и не позволяет бороться за награды и при чистой стрельбе», – рассказал Лобастов

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