Никита Лобастов: «В России на протяжении двух недель нас встречали очень дружелюбно. Спасибо Тюмени за поддержку»

Теги чемпионат России сборная Беларуси Никита Лобастов Биатлон

Белорусский биатлонист Никита Лобастов поделился впечатлениями от выступлений на открытом чемпионате России в Тюмени. 

«В России на протяжении двух недель нас встречали очень дружелюбно. Спасибо большое Тюмени за поддержку. Любой пройденный хорошо этап дарит только положительные эмоции.

На Кубке мира у меня была роль забойщика на первом этапе, но здесь другая команда и другие ребята. Я могу принести больше пользы на последнем этапе, поэтому произошли такие перемены. Мы с Димой Лазовским поопытнее других ребят, поэтому взяли на себя более сложные этапы.

Из-за того, что сильнейшие спортсмены России выступают за разные регионы, команды уравниваются по силе и гонки получаются очень интересными.

И в смешанной эстафете, и в мужской борьба шла до самого финиша. Это было интересно и нам, и болельщикам», – сказал Лобастов. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные