Никита Лобастов: «В России на протяжении двух недель нас встречали очень дружелюбно. Спасибо Тюмени за поддержку»

Белорусский биатлонист поделился впечатлениями от выступлений на открытом чемпионате России в Тюмени.

«В России на протяжении двух недель нас встречали очень дружелюбно. Спасибо большое Тюмени за поддержку. Любой пройденный хорошо этап дарит только положительные эмоции.

На Кубке мира у меня была роль забойщика на первом этапе, но здесь другая команда и другие ребята. Я могу принести больше пользы на последнем этапе, поэтому произошли такие перемены. Мы с Димой Лазовским поопытнее других ребят, поэтому взяли на себя более сложные этапы.

Из-за того, что сильнейшие спортсмены России выступают за разные регионы, команды уравниваются по силе и гонки получаются очень интересными.

И в смешанной эстафете, и в мужской борьба шла до самого финиша. Это было интересно и нам, и болельщикам», – сказал Лобастов.