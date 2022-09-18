Наталья Гербулова: «С папой я постоянно на связи, но к консультациям прибегаю не так часто. Такого нет, чтобы он лез в тренировочный план»

Российская биатлонистка рассказала, как часто обращается за помощью к отцу, тренеру по стрельбе Андрею Гербулову.

– С папой я постоянно на связи, но к консультациям прибегаю не так часто. Если уж мне капец как плохо, я могу позвонить ему и сказать: «Папа, я очень устала, что мне делать?» Он мне скажет слова поддержки, от которых становится легче.

Но такого нет, чтобы папа лез в тренировочный план. Он всегда говорил, что это непрофессионально влезать в работу тренера. Если ты ему доверилась, то надо идти с ним до конца.

– Как у него складывается работа после того, как он решил сосредоточиться на работе с подрастающим поколением?

– Безумно рада за папу, потому что сейчас он находится рядом с мамой, которая его 20 лет всегда ждала со сборов. У меня растет младший брат. Он поступил в медицинский институт. Ему нужен папа, чтобы он становился настоящим мужчиной.

У папы сейчас все классно. Каждый ребенок его радует, – сказала Гербулова.