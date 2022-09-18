Наталья Гербулова: «Сегодня один из самых тяжелых дней, уже накопилась усталость. Старалась все сделать правильно, но что-то пошло не так»

Российская биатлонистка оценила свое выступление в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Раубичах, где она завоевала серебро. Победила белоруска .

«Шанс побороться за золото был бы, если бы я стрельнула на лежке два ноля. Тогда было бы без шансов (для остальных).

Что произошло на лежке? Надо разобраться с Виталием Викторовичем (Норицыным), я не могу сказать, что там было – скорее всего, там был габарит. Надеюсь на это. Я старалась все сделать правильно, но что-то пошло немножко не так.

Сегодня у меня один из самых тяжелых дней – уже накопилась усталость, нужно потренироваться, чтобы быть готовой к чемпионату России.

Перед тем, как мы отдыхали в Сочи, мы провели очень серьезную работу – соревнования с этой работой не сравнятся.

Мне очень нравится, что здесь болельщики сильно поддерживают Динару, всех белорусских спортсменов. Здесь такая теплая атмосфера, люди очень любят биатлон – это очень приятно. Будем продолжать их радовать нашими выступлениями», – сказала Гербулова в эфире «Матч ТВ».