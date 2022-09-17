Антон Бабиков: «Сегодня была интересная борьба со многими соперниками. Бажин проявил себя достойным бойцом, впечатлила его стрельба стоя»

Российский биатлонист поделился впечатлениями от выступления в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Раубичах.

«Сегодня была интересная борьба со многими соперниками. Очень долго лидировали наши товарищи из республики Беларусь, они показывали очень хорошую скорость на дистанции.

Мы не знали, как к ним подобраться, несмотря на то, что сами тоже хорошо достаточно бежали. Но их ошибки на рубеже позволили нам выйти вперед. На последнем круге мы уже с Кириллом поборолись.

Много эмоций, много чего есть проанализировать. И стрельба – с одной стороны, нули, с другой стороны, где-то были габариты, были отложенные выстрелы.

Потом с Бажиным пообсуждаем – мы хорошо работали, как команда. Кирилл проявил себя достойным бойцом. Меня впечатлила его стрельба стоя. Думаю, мы оба с позитивными эмоциями найдем, что обсудить.

Я начинал стрелять первым, это была моя тактика, так скажем. Но он не рушился, все равно продолжал догонять меня в стрельбе, и каждый раз мы заканчивали стрельбу вместе. Он показал себя как сосредоточенный стрелок, за что я ему респектую.

Еще килограмма два мне нужно набрать. Сегодня будем восстанавливаться углеводами, еще не позволяет все наседать на массу.

Это зависит от тренировок, а не от того, что ты ешь. Пока просто стараемся не терять больше, а поддерживать то, что имеем», – сказал Бабиков в эфире «Матч ТВ».