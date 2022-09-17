Российский биатлонист Эдуард Латыпов оценил свое выступление на этапе Кубка Содружества в Раубичах.

Сегодня спортсмен занял шестое место в гонке преследования, допустив шесть промахов.

– Способен ли ты психологически загнаться после плохой стрельбы?

– «Ничего себе» – это я так себе говорю, когда промахиваюсь. Понятно, что неприятно, но это биатлон. Сегодня я не справился с погодными условиями. Нужно сделать анализ, посмотреть, куда уходили выстрелы. Сегодня как‑то не пошло. Разберемся, есть время.

– Белорусы не поедут [на чемпионат России] в Чайковский из‑за большого количества летних стартов. Ты едешь?

– Я с ними согласен. Пока у меня нет переизбытка, но сейчас добегаем этот турнир и все. Будет легче. В Чайковском я пробегу только эстафету, – сказал Латыпов, представляющий сборную Башкортостана на российских соревнованиях.

Чемпионат России по летнему биатлону пройдет в Чайковском с 24 по 27 сентября.