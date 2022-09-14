Каминский о молодых спортсменах в своей группе: «Искорки таланта есть у всех. Важно не перебирать нагрузки и чтобы процесс был поступательным»

Старший тренер мужской сборной России по биатлону рассказал о работе с молодыми спортсменами в своей группе.

«У нас в группе все спортсмены, кроме Латыпова, сравнительно молодые. У каждого есть лимитирующие факторы. Насколько мы с ними их отработаем, настолько успешным будет их прогресс.

Пока этот процесс идет неравномерно. У кого-то что-то получается сходу, что-то не получается. Идет рабочий процесс, который нужно постоянно корректировать и вносить изменения.

Мы стараемся нагрузки всем спортсменам, особенно молодым, индивидуализировать. От тренера многое зависит в работе с молодыми спортсменами.

Важно не перебирать нагрузки, и чтобы процесс был поступательным. В то же время методика должна соответствовать высоким задачам, которые мы перед ними ставим. Искорки таланта у них у всех есть.

Думаю, что и в юниорской команде есть интересные спортсмены. Я особо не присматривался, что с ними происходит.

Завтра в гонке примут участие все спортсмены, за исключением Ильназа Мухамедзянова, который еще не восстановился от болезни», – сказал Каминский.