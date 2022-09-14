Юрий Каминский: «Первушин заболел ковидом. Проверились те, в ком сомневались – у Мухамедзянова отрицательный тест»

Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал о форме спортсменов в своей группе.

Под руководством Каминского к сезону готовятся Эдуард Латыпов, Александр Корнев, Михаил Первушин, Ильназ Мухамедзянов, Евгений Емерхонов и Роман Еремин.

«С точки зрения восстановления ребята более-менее восстановились, в неплохом физическом состоянии сейчас находятся.

К сожалению, Михаил Первушин заболел ковидом. Он заболел еще в Сочи, он с трудом первую гонку пробежал, дальше мы его сняли, он больше не стартовал.

Большинство проверились, в ком сомневались, – там все чисто было. Буквально вот сегодня Ильназ Мухамедзянов немножко почувствовал себя [хуже]... Сразу же сделали тест – у него отрицательный», – заявил Каминский.