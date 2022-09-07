Виктор Майгуров: «Планирую выступить на конгрессе IBU по видеосвязи. Не строим никаких иллюзий, но надо в любом случае донести позицию СБР»

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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров выступит по видеосвязи на конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU).

«Я планирую выступить на конгрессе IBU в середине сентября дистанционно, по видеосвязи. Нам предложили такую опцию, мы все взвесили и решили, что стоит ей воспользоваться.

Мы не строим никаких иллюзий, но надо в любом случае донести до международной общественности позицию СБР. Подача информации в разных странах разная.

Мы давно о себе не напоминали, теперь пришло время. Пусть даже в формате видеоконференции. Я выступлю, вопросов и дискуссий в таком формате не предполагается», – сказал Майгуров.

Конгресс IBU пройдет с 15 по 18 сентября в австрийском Зальцбурге.

Исполком IBU рекомендовал продлить отстранение сборной России и предложил СБР дистанцироваться от конфликта на Украине

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