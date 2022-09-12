Печерский об общем сервисе в лыжах: «Если это будет в обязательном порядке, то маразм. Норвежцы не захотят делиться секретами, да и мы тоже»

Глава сервис-бригады сборной России по биатлону Александр Печерский считает, что топ-команды не будут делиться секретами подготовки лыж, если FIS создаст общий сервис на Кубке мира по лыжным гонкам.

«Я не слышал жалоб по поводу затрат от небольших команд. Мы дружим со сборными Молдавии, Казахстана, Беларуси. Но никто не жалуется, потому что мы закрыты друг от друга.

Конечно, есть мощные федерации, которые могут потратить безумные деньги на смазку – норвежцы в этом плане далеко впереди всех. Но я думаю, что мы, шведы, немцы, французы тратим на это примерно одинаково.

Захотят ли норвежцы тогда делиться секретами? Да кто захочет? И мы не захотим. Это же секреты, которые нарабатывались десятилетиями, на них потрачены деньги. Они делают на этом медали. И если сказать: а мы все уравняли, то вся работа коту под хвост.

Если это будет в обязательном порядке, то это будет маразм. К чему привела попытка уйти от фторовой смазки? Три года эпопея длится, а кроме как глупостью ее не назовешь. То же самое и здесь.

Небольшие сборные выходят из положения с помощью фирмачей. На этапы Кубка мира приезжают бренды, которые продают смазки. Ты можешь безболезненно принести пару и попросить о помощи. И тебе сделают бесплатно.

Некоторые объединяются с большими командами – это правила честной игры, все приходят потом, жмут друг другу руки.

Так что никто не трубит о катастрофе. Те же Молдавия или Румыния не говорят: России или Германии нельзя тратить большие деньги, потому что у нас таких нет. Ведь тогда нам бы пришлось сделать шаг назад и опуститься на их уровень, была бы полная стагнация», – отметил Печерский.

«Мы все равно столкнемся с шулерством». В лыжах готовят переворот, который уравняет всех