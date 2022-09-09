Александр Тихонов: «Меняют гражданство и бегут вот от таких, как Губерниев»

Четырехкратный олимпийский чемпион отреагировал на высказывание биатлониста Евгения Гараничева о Дмитрии Губерниеве.

«Я Губерниева называю говорящей головой. Вы можете представить, сколько оскорблений было в его сторону, когда он сказал, что все спортсмены прошлого, которые выигрывали чемпионат мира, Олимпиаду, это фуфло. В какой стране это допустимо?

Недавно из жизни ушел великий Борис Лагутин. Он что, фуфло? Разве можно забывать историю. А вы знаете, как он меня назвал? Причем сказал, чтобы это написали.

Губерниев оскорбляет кого угодно. Как такое можно допустить? Я уже обращался на сайте и к президенту, и к Госдуме.

Молодежь думает, что я завтра буду ветераном и мне скажут, что я фуфло.

В этой жизни я перенес все, но за что меня назвали единственным спортсменом века? У меня работало огромное количество людей, когда я закончил спортивную карьеру.

Меняют гражданство и бегут вот от таких, как Губерниев и многих других», — сказал Тихонов.

Евгений Гараничев: «В глаза Губерниев мне всегда говорил только хорошее, а спустя несколько часов в эфире всячески поливал»