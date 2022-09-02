Карим Халили: «Что не устроило в работе с Каминским – не хочу говорить. Просто всегда хочется идти вперед. Я ушел в другую группу не за комфортом»

Российский биатлонист рассказал, почему принял решение перейти из тренировочной группы Юрия Каминского в группу .

– Вы разговаривали с Каминским? Тяжело было сказать ему об уходе в другую тренировочную группу?

– Да, мы поговорили с Юрием Михайловичем. У нас не было конфликтов и ссор. Я спокойно и в открытую сказал, что прекращаю работу с ним и буду тренироваться в другой группе.

Как мне показалось, он адекватно воспринял мое решение. Это же не какая-то экстраординарная ситуация. Как в биатлоне, так и в других видах спортсмены меняют тренировочные группы или, если брать игровые виды, переходят в другие команды. И какого-то шока это не вызывает.

Когда организм молодой, как у меня, и активно реагирует на новую нагрузку, проще понять, как правильно выстраивать подготовку, чем в том возрасте, когда ты уже находишься на закате карьеры. Сейчас можно точно определить, что приносит тебе больший эффект.

Ведь ты же постепенно сам строишь себя, ищешь лучшие варианты. Все люди, чье мнение мне действительно важно, поддержали меня в этом решении. Так что я принял его совершенно осознанно, а не импульсивно. Надеюсь, это пойдет на пользу как мне, так и ему.

– Что именно не устроило вас в работе с Каминским?

– Не хочу говорить о том, что не устроило. Просто хочется всегда идти вперед. Сейчас идет тяжелая работа, итоги которой покажет зима.

Поверьте, я ушел от Юрия Михайловича в другую группу не за комфортом. Надеюсь, все то, что мы сейчас делаем, приведет зимой к хорошим результатам.

– В межсезонье достаточно долгое время была неопределенность как с тренерским штабом, так и с составом групп. Вы просто уходили от Каминского или целенаправленно шли к Истомину?

– Я шел конкретно к Артему Евгеньевичу и Виталию Викторовичу (Норицыну). Еще в концовке прошлого сезона я думал о переменах, а когда их кандидатуры были утверждены в качестве тренеров сборной России, то сомнений не осталось.

Юрий Михайлович знал, что я намерен покинуть группу, и предлагал разные варианты работы, включая и работу вне группы.

– А если бы их не назначили? Допустим, Истомин остался бы работать с Каминским?

– Я бы все равно ушел. Не могу себе представить, чтобы я числился в группе Юрия Михайловича, но при этом со мной работал бы отдельно другой тренер. Это просто некрасиво по отношению к старшему тренеру сборной России.

Если бы случился вариант, о котором вы говорите, я работал бы с Егором Владимировичем Сориным.

– То, что в группу к Истомину и Норицыну перешел и ваш закадычный друг Даниил Серохвостов, как-то повлияло на ваше решение?

– Совершенно никак. Я принимал решение, исходя из собственных интересов. Ведь биатлон – индивидуальный вид спорта, тут нужно думать о результате, а не о дружбе и комфорте, – сказал Халили.