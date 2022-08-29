Латыпов об уходах биатлонистов из группы Каминского в мае: «Все покатилось как снежный ком. И непонятно, почему развалился состав, ведь результаты же были»

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал изменения в составе группы Юрия Каминского перед началом нового сезона.

Сообщалось, что в мае группу Каминского покинули Карим Халили и Даниил Серохвостов, которые сейчас тренируются у Артема Истомина. Также ушел Антон Бабиков – теперь он готовится к сезону под руководством Сергея Башкирова.

– Были какие-то предпосылки, что после Олимпиады состав группы Юрия Каминского резко поменяется?

– Честно говоря, не думал, что будут какие-то перестановки. Но, когда они начались, все покатилось как снежный ком, произошли довольно значительные изменения. Это выбор каждого спортсмена.

Изначально вообще шли разговоры о том, что все останется без изменений в плане тренерского состава. И непонятно, почему этот состав развалился, ведь результаты же были.

– В какой-то момент Каминскому пришлось даже опровергать и ваш уход.

– Да, я видел эту новость. Но у нас все было расписано еще перед началом сезона.

Я первый восстановительный сбор провел в Башкирии самостоятельно, далее поехал в Раубичи и тренировался с группой Артема Истомина и Виталия Норицына – именно тогда и появились непонятные разговоры, а затем присоединился к группе и провел сборы в Рыбинске и на Семинском перевале.

Никаких намерений уйти у меня не было, – заявил Латыпов.

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