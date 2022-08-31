Анастасия Батманова: «Шашилов – мудрый, добрый, злой и интересный. Когда узнала, что буду тренироваться в его группе, было страшно»

Российская биатлонистка Анастасия Батманова поделилась впечатлениями от тренировок под руководством .

– С Шашиловым сложно тренироваться?

– Нет. С ним интересно.

– Опиши его несколькими словами.

– Он... Мудрый, добрый, злой и интересный. Как человек взрослый, того поколения, – они все такие интересные.

– Твоя первая эмоция, когда ты узнала, что будешь тренироваться в его группе.

– Страх. Мне было страшно. Я думала, блин, меня там долго не продержат, да как я, куда я вообще... И уже с первого сбора я поняла, что нет, мне тут интересно. Меня слушают, мне помогают, мне где-то дают звездюлей. И это не просто так.

Поэтому ценность больше, когда такой контакт, деловой. Зато все слова залетают и остаются в голове, – сказала Батманова в интервью на ютуб-канале СБР.