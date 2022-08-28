Анастасия Батманова: «Утром главный подошел, по голове мне постучал: «Мы от тебя ничего не ждем, но ты сегодня выходишь»

Российская биатлонистка Анастасия Батманова прокомментировала выступление в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Сочи (2-е место).

«В этом и был секрет моего нуля – я вообще не наблюдала за Сливко. Мы обе друг от друга зависели.

Сегодня сложный день и по настрою, и по самочувствию. У нас был тяжелый сбор в горах, и сейчас мы шлифуем соревнованиями. Каждый день аналитик снимает нам главные показатели. По ним я сегодня была почти не допущена бежать, по данным почему-то недотягивала.

Понимала, что если сегодня выхожу, то буду работать над стрельбой, а на трассе как получится, так получится. Сломанная палка добавляла злости, пробуждала. Может, благодаря ней я стала четче ориентироваться. Все вкупе сыграло второму месту. Я вообще не надеялась, не смотрела на призы.

Утром главный подошел, по голове мне постучал: «Мы от тебя ничего не ждем, но ты сегодня выходишь», – сказала Батманова в эфире .