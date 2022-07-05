Олле Далин будет единственным кандидатом на выборах президента IBU в сентябре

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Федерация биатлона Швеции выдвинула Олле Далина кандидатом на предстоящие выборы президента Международного союза биатлонистов (IBU).

Так как срок подачи заявок на участие в выборах истек, Далин, возглавляющий IBU с 2018 года, будет единственным кандидатом. Выборы президента IBU пройдут на конгрессе организации в Зальцбурге 17 сентября. 

«Для меня почетно и важно быть выдвинутым на новый президентский срок. Еще многое предстоит сделать. Как президент вы представляете все страны-члены IBU, но, конечно, очень приятно, что именно Швеция официально выдвигает кандидатуру.

При всем уважении к тому факту, что официальное решение будет принято конгрессом в сентябре, я нацелен на четыре новых года и дальнейшие реформы, которые сделают спорт более привлекательным, доступным и устойчивым», – сказал Далин.

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