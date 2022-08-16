Глава IBU о решении продлить отстранение сборной России: «Поскольку ситуация не улучшилась, позиция исполкома по‑прежнему такова»

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Даллин высказался об отстранении сборной России из-за ситуации на Украине.
Ранее исполком IBU рекомендовал продлить санкции в отношении российских спортсменов. Решение должно быть утверждено на конгрессе IBU, который пройдет 15-18 сентября в Зальцбурге.
«Поскольку ситуация не улучшилась, позиция исполнительного комитета IBU по‑прежнему такова», – заявил Далин.
Исполком IBU рекомендовал продлить отстранение сборной России и предложил СБР дистанцироваться от конфликта на Украине