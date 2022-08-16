Глава IBU о решении продлить отстранение сборной России: «Поскольку ситуация не улучшилась, позиция исполкома по‑прежнему такова»

Теги сборная России сборная России жен IBU Олле Далин Биатлон

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Даллин высказался об отстранении сборной России из-за ситуации на Украине.

Ранее исполком IBU рекомендовал продлить санкции в отношении российских спортсменов. Решение должно быть утверждено на конгрессе IBU, который пройдет 15-18 сентября в Зальцбурге.

«Поскольку ситуация не улучшилась, позиция исполнительного комитета IBU по‑прежнему такова», – заявил Далин.

Исполком IBU рекомендовал продлить отстранение сборной России и предложил СБР дистанцироваться от конфликта на Украине

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные