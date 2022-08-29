Светлана Слепцова: «Бегать сезон‑два в России – это будет провал нашего спорта, большой шаг назад»

Олимпийская чемпионка Ванкувера-2010 в эстафете высказалась об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

– Что думаете о том, что наши спортсмены лишены международного опыта?

– Думаю, это будет большой шаг назад. Бегать сезон‑два в России – это будет провал нашего российского спорта. Не только биатлона.

– Насколько я знаю, вы общаетесь с президентом Союза биатлонистов России ( ) . Вот этих стартов – Кубка Содружества, этапа Кубка России, чемпионата России – должно хватить, чтобы поддерживать форму на должном уровне?

– Думаю, этого хватит на год, максимум – на полтора, не более. Потому что нашим спортсменам надоест соревноваться друг с другом, и кто‑то скажет, что это уже неинтересно. Кто‑то говорит, что этот сезон будет работой над ошибками, можно попробовать что‑то новое, – сказала Слепцова.