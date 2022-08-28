Виктор Майгуров: «Возможно, устав СБР уже отправлен на регистрацию в налоговую. Сейчас меня это волнует в меньшей степени, я занят организацией соревнований»

Глава Союза биатлонистов России ( ) сообщил, что устав организации, возможно, уже отправлен в налоговую после согласования.

Министерство юстиции РФ должно одобрить устав СБР перед проведением повторных выборов главы организации.

«По поводу устава СБР, который должен быть одобрен Минюстом, пока нет новой информации. В эту пятницу истек срок в 30 дней, которые отводятся на этот процесс, так что я прилечу на следующей неделе в Москву и буду с этим разбираться.

Возможно, он уже отправлен на регистрацию в налоговую. Сейчас меня это волнует в меньшей степени, я больше занят организацией соревнований в данный момент.

В целом, я доволен тем, как прошел первый этап Кубка Содружества. В первую очередь была крутая организация. Не видел пока ни одной телевизионной картинки, но получаем много хороших отзывов.

Порадовали зрителей, их было не так много, но они были очень активными. Они создавали атмосферу, но основной составляющей была борьба на трассе. Невозможно было предсказать победителя, слава богу, что обошлось без травм, которые часто случаются в летнем биатлоне.

По поводу недостаточного количества рекламы могу сказать, что, возможно, среди сочинских отелей можно было сделать больше распространения. С другой стороны, все, кто интересуется биатлоном, знали, когда и что происходит. Учтем все пожелания и замечания», – сказал Майгуров.

Кубок Содружества – теперь главный турнир биатлона: без Губерниева и зрителей, жара +38 (всех опрыскивали прямо на трассе)