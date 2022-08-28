Ирина Казакевич: «В прошлом году я была третьей на летнем ЧМ, там тоже были призовые. Пока не знаю, будут ли те деньги сравнимы с тем, что мы получим в Сочи»

Российская биатлонистка подвела итоги масс-старта на этапе Кубка Содружества в Сочи, где она одержала победу.

«Наверное, это был мой лучший масс-старт. Меня порадовало, что я собралась на последней стойке и исправила свои вчерашние ошибки.

Заключительная стойка – это то, к чему я стремлюсь. У меня это не так часто получалось.

Мы удивились, что сегодня не стартует. Видимо, она почувствовала усталость.

Что касается призовых, то это не первые мои заработки на летнем биатлоне. В прошлом году я была третьей на летнем чемпионате мира, там тоже были призовые.

Пока не знаю, будут ли те деньги сравнимы с тем, что мы получим в Сочи», – сказала Казакевич.