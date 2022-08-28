Ирина Казакевич: «Функционально чувствовала себя комфортно. Есть вопросы к стрелковой части, потому что я пропустила месяц стрелковой работы»

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Российская биатлонистка Ирина Казакевич прокомментировала победу в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Сочи. 

После лежки создала себе комфортный задел, на стойку сбавляла. Четвертый и пятый круг были комфортными, пятый так вообще. Может казаться, что я не устала, но на самом деле это не так.

Шашилов сказал мне, что я все время хочу кому-то что-то доказать. Он сказал: «Выйди и сделай правильно, работай в своем ритме».

Вчера я пыталась выцеливать – и вы видели результат. Сегодня работала в комфортном ритме, и у меня получилось. Только на первой стойке чуть зацеливала, но на вторую смогла собраться.

Функционально чувствовала себя комфортно, при том, что мы сделали большой объем работы. Есть вопросы к стрелковой части, потому что я пропустила месяц стрелковой работы», – сказала Казакевич в эфире «Матч ТВ». 

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